Sky startet Themenkanal für "Star Wars: Das Erwachen der Macht"

Im Oktober zeigt Sky "Star Wars: Das Erwachen der Macht" als exklusive deutsche Erstausstrahlung. Dafür präsentiert sich der Pop-up-Sender Sky Cinema Hits HD als Themenkanal "Sky Cinema Star Wars HD".



Das Warten hat ein Ende. Am Sonntag gibt es "Star Wars: Das Erwachen der Macht" endlich im deutschen Fernsehen zu sehen. Sky zeigt den neusten Streich der Saga als deutsche Erstausstrahlung. Und damit die Zeit bis Sonntag nicht allzu lang ist, bietet der Bezahlsender den Zuschauern bis dahin die Möglichkeit, sich optimal auf den neusten "Star Wars "-Streifen vorzubereiten. Zwei Wochen lang verwandelt sich Sky Cinema Hits HD in "Sky Cinema Star Wars HD".