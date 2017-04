Sky startet Wontorras Fußball-Talk im August

Mit der Verpflichtung von Sportfernseh-Urgestein Jörg Wontorra ließ Sky bereits aufhorchen, mit der Tatsache, das dieser einen Fußball-Talk moderieren soll erst recht. Nun wird der Pay-TV-Anbieter den "Doppelpass"-Konkurrenten ab August ins direkte Duell schicken.



Im Herbst 2016 ließ Sky mehrfach mit überraschenden Personalien aufhorchen. So wurden kurz hintereinander Frank Buschmann und Jörg Wontorra verpflichtet. Während "Buschi" mit "Eine Liga für sich" bereits bei Sky 1 auf Sendung ist, soll Wontorra ein Format bekommen, das er aus seiner letzten Funktion bestens kennt: Einen Fußball-Talk analog dem "Doppelpass", den das Moderatoren-Urgestein für seinen letzten Arbeitgeber Sport1 jahrelang moderierte. Am Mittwoch gab Sky nun Namen und Starttermin der Sendung bekannt.