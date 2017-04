Sky startet an Pfingsten Pop-Up-Channel für die ganze Familie

Schon einige Male hat Sky sich mit kurzfristigen Sender-Aktionen bestimmten Themen oder Filmreihen, wie James Bond oder Star Wars, speziell gewidmet. Nun sind Animationsfilme an der Reihe.



An Pfingsten startet Sky bereits zum zweiten Mal in 2017 einen neuen Pop-Up-Channel. Nachdem vom 19. Mai an zehn Tage lang dem Action-Helden Jason Bourne ein eigener Themenkanal gewdimet wird, geht am 2. Juni "Sky Cinema Animation HD" an den Start. Zum Auftkat zeigt der Sender, der Sky Cinema Family HD ersetzt, den Film "Space Dogs".