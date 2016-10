Sky startet eigene Virtual-Reality-App

Seit heute ist in vielen Ländern die neue VR-App von Sky verfügbar. Mit der Anwendung will Sky zum "Home of Virtual Reality" werden. Viele Inhalte sind mit der App exklusiv zu sehen.



"Das ist eine einzigartige Möglichkeit, andere Sportfans auf die Reise zu einigen der weltgrößten Sportevents mitzunehmen," so äußerte sich Fußballer-Legende David Beckham zum Launch der neuen Virtual-Reality-App des Senders Sky. Die App bietet neben verschiedenen 360°-Videos exklusive Inhalte durch Partner wie "Star Wars: Red Carpet", "Anthony Joshua - Becoming World Champion", Ausschnitte von Disneys "The Jungle Book" und "Sky Sports: Closer" mit David Beckham.

Der Ex-Fußballer nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise zu großen Sportevents. Das Format wurde von Sky zusammen mit Google produziert. Die erste Version der App soll über die kommenden Monate noch mit neuen Features ausgebaut werden. Zum Start gibt es bereits etwa 20 360°-Videos von Sky, Disney, Fox Innovation Lab, Warner Brothers, Baobab Studios, Jaunt, Innerspace und Surround Vision.



Die App ist ab heute verfügbar im Vereinigten Königreich, in Italien, Deutschland, Österreich, Australien, Neuseeland, Frankreich und den USA und kann aus dem Google Play Store und dem App Store heruntergeladen werden.