Sky startet neues Streaming-Angebot Sky X

Der Pay-TV-Anbieter Sky startet sein neues Streaming-Angebot Sky X auf dem österreichischen Markt, das auch private und öffentlich-rechtliche Sender enthält.



Sky X soll eine noch nie dagewesene TV-Freiheit mit smarten Lösungen für die Generation Mobile bieten, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Das Angebot ist monatlich kündbar und wird zu einem Preis ab 19,99 Euro angeboten. Es bietet nach eigenen Aussagen das Beste aus Free-TV und exklusiven Sky Programmen in einer App für Smartphones, Tablets, Notebooks, Konsolen sowie Smart-TVs. Ob und wann das Angebot auch in Deutschland verfügbar sein wird, wurde nicht bekannt gegeben.



In der App finden sich zusätzlich zum On Demand Angebot von Sky die linearen Sky Sender wie Sky 1, Sky Sport Austria sowie Sky Atlantic. Ergänzt wird das 360-Grad-TV-Erlebnis um öffentlich-rechtliche und private TV-Sender wie ORF, ARD, ZDF, ServusTV, ProSieben, Sat.1, kabel eins, Vox, n-tv, RTL und RTL2 sowie viele weitere Programme.



Sky X vereint damit Inhalte aus Free-TV und Sky als flexible Streaming-Lösung in einer App. Ab sofort können alle Kunden zeitlich und örtlich ungebunden überall den Content erhalten. Alles was es für die Verwendung des neuen smarten Produkts braucht, ist eine Internetverbindung. Schon lassen sich Inhalte aus linearem TV und digitaler Welt kinderleicht konsumieren.