Sky startet zweiten UHD-Sender zur Champions League

Pünktlich zum Auftakt des dritten Champions-League-Spieltags versorgt Sky auch seinen zweiten UHD-Sender mit Inhalten. Leverkusens Auftritt am Dienstag gegen Tottenham wird in ultrahochauflösenden Bildern live übertragen.



Sky hat im Oktober das UHD-Zeitalter auch in Deutschland eingeleitet und setzt vor allem auf die Strahlkraft von König Fußball, um den neuen Receiver und die neue Bildqualität seinen Kunden schmackhaft zu machen. Nachdem am Freitag Sky Sport Bundesliga UHD seinen Betrieb aufgenommen hat, bekommt jetzt auch der zweite angekündigte Sender sein erstes Live-Spiel spendiert. Zum Auftakt zeigt Sky Sport UHD dabei die Partie des dritten Champions-League-Spieltags zwischen Bayer Leverkusen und den Tottenham Hotspur.