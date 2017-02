Sky treibt Reichweitensteigerung in Köln voran

Permanente Reichweitensteigerung bei Sky: Der deutsche Pay-TV-Anbieter macht sein Programm in immer mehr Lokalitäten verfügbar.



Wer in Köln im "Eden Hotel Früh" am Dom übernachtet, hat ab sofort die Möglichkeit, Serien und Shows mit den Sendern Sky Atlantic HD und Sky 1 zu schauen. Wie Sky am Donnerstag mitteilte, ist der Unterföhringer Medienkonzern eine Kooperation mit "Früh Gastronomie" eingegangen. Zu diesem Unternehmen gehören auch die Kölner Gastronomie-Betriebe "Venlo" im belgischen Viertel, "Em Golde Kappes" in Nippes und "Em Veedel" in der Südstadt.