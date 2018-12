Sky über Sky Q: "Das war erst der Anfang"

Mit dem Launch von Sky Q, der Soundbox und der Sprachfernbedienung hat Sky ein aufregendes Jahr hinter sich. Und innovativ soll es auch 2019 weitergehen, wie das Unternehmen im Interview verrät. Und das sowohl technisch als auch hinsichtlich verfügbarer Inhalte.

Julia Laukemann, Senior Vice President Product Management von Sky Deutschland Bild: Sky Deutschland

Frau Laukemann, Sky blickt auf ein spannendes Jahr 2018 zurück. Wie zufrieden sind Sie, wenn Sie auf die Einführung von Sky Q, der Soundbox oder auch der Sprachfernbedienung zurückblicken?



Julia Laukemann: In der Tat, es war ein sehr spannendes, ereignisreiches Jahr für Sky. Die Einführung von Sky Q war ein großer Erfolg und der richtige Schritt zur richtigen Zeit. Zahlreiche Expertentests mit Note "Sehr gut" sprechen für sich. Wir haben in kurzer Zeit unter Beweis gestellt, dass Sky Q das ideale Bedienkonzept ist, um Sky Kunden das beste Fernseherlebnis zu liefern, sei es linear oder On Demand, zuhause oder mobil. Und Sky Q ist die perfekte Plattform für weitere Innovationen, wie der genannten Sky Q Sprachfernbedienung, oder der Sky Soundbox, die ihre Stärken besonders im Zusammenspiel mit dem Sky Q Receiver ausspielt. Die erste Auflage der Sky Soundbox war in kürzester Zeit ausverkauft. Sie hat unsere Erwartungen mehr als übertroffen, wie übrigens auch jüngst die Einführung des neuen Entertainment Plus Pakets mit der Integration von Netflix.