Sky überträgt ATP-Turnier aus Dubai live

Sky setzt seine Tennis-Offensive fort. Nach den Rio Open überträgt der Pay-TV-Anbieter ab Montag die "Duty Free Tennis Championships" aus Dubai live.



Ab dem heutigen Montag berichtet Sky täglich live von den Dubai Duty Free Tennis Championships. Zum mittlerweile 25. Mal findet das Hartplatz-Turnier in diesem Jahr statt. Als Kommentatoren sind Markus Gaupp, der auch das das Finale am Samstag kommentieren wird, sowie Christina Graf im Einsatz.

Mit von der Partie sind unter anderem der Weltranglistenerste Andy Murray, Titelverteidiger Stan Wawrinka sowie die Tennis-Legende Roger Federer, der mit sieben Turniersiegen im Wüstenemirat der Rekordhalter ist. Darüber hinaus gehen auch vier deutsche Profis an den Start: Neben dem gesetzten Philipp Kohlschreiber treten Florian Mayer, Jan-Lennard Struff und Dustin Brown in Dubai an.





Als fünfter deutscher Profi ist in dieser Woche Mischa Zverev beim parallel stattfindenden Turnier in Acapulco aktiv. Alle Matches des Hamburgers in Mexiko zeigt Sky im Anschluss an die Live-Übertragungen aus Dubai (ab circa 20 Uhr) in voller Länge. Die Highlights des gesamten Turniers in Acapulco sind am Montag, dem 6. März von 20.30 bis 21.30 Uhr auf Sky Sport News HD zu sehen.



Auch mobil können Tennis-Fans die Turniere verfolgen, zeigt Sky die Veranstaltungen doch auch über Sky Go oder Sky Ticket.