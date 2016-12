Sky überträgt Handball-Länderspiele live und uncodiert

Mit dem Start von Sky Sport News HD im Free-TV kündigte der Pay-TV-Sender auch exklusive Live-Übertragungen aus allen Sportarten an. Zum Beginn des Jahres wird dieses Versprechen umgesetzt, dann gibt es gleich zwei Länderspiele der deutschen Handball-Nationalmannschaft zu sehen.



Der Start von Sky Sport News HD als Free-TV-Sender Anfang Dezember soll Sky auch einen neuen potentiellen Kundenstamm bringen. Deshalb hat der Pay-TV-Anbieter neben dem regulären Sportnachrichtenprogramm auch die Übertragung von exklusiven Live-Inhalten aus allen Sportarten in Aussicht gestellt. Nachdem zur Premiere die Bundesliga-Partie Mainz gegen Bayern München über alle deutschen Bildschirme flimmerte, wird es im Januar die nächsten Live-Übetragungen geben.