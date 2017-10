Sky überträgt "Our Ocean Conference" live

Sky Deutschland engagiert sich für saubere Meere und überträgt die "Our Ocean Conference" der Europäischen Union live auf einem eigens hierfür eingerichteten Pop-Up-Channel.



Seit dem Start der Initiative Sky Ocean Rescue im Januar 2017 setzt sich die Sky Gruppe für den Schutz der Meere ein – mit dem Ziel, Millionen von Menschen nicht nur die Schönheit der Ozeane vor Augen zu führen, sondern auch deren Verwundbarkeit. Im Rahmen ihres europaweiten Engagements überträgt die Sky Gruppe jetzt in Deutschland, Österreich, Italien und Großbritannien auf eigens eingerichteten Sendern die von der EU veranstaltete Our Ocean Conference, die am 5. und 6. Oktober 2017 in Malta stattfindet, live.

