Sky überträgt Playoff-Duelle zur Champions League

In den nächsten beiden Wochen werden die letzten sechs Mannschaften gesucht, die ab September in der UEFA Champions League in der Gruppenphase um das Weiterkommen spielen.



Sky zeigt im Rahmen der Original Sky Konferenz alle zwölf Spiele. Darüber hinaus übertragen die Münchner an beiden Hinspiel- und Rückspielabenden jeweils auch ein Einzelspiel live im deutschen Fernsehen.