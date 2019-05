Sky überträgt Spitzentennis aus Stuttgart - Finale uncodiert

Drei Wochen vor dem traditionellen Turnier in Wimbledon findet in der Woche vom 10. bis 16. Juni der MercedesCup in Stuttgart statt und Sky wird die Turnierspiele live übertragen.



Seit 2015 wird das traditionsreiche Turnier auf der Anlage des TC Weissenhof in Stuttgart auf Rasen ausgetragen. Innerhalb kürzester Zeit hat sich das Turnier als wichtiger Gradmesser in der Vorbereitung auf das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon entwickelt.