Sky überträgt ab heute vom inoffiziellen "fünften Golf-Major"

Erst in einem Monat steht das erste Mastersturnier im Golf in Augusta auf dem Programm. Bei Sky beginnt die Masterssaison zumindest inoffiziell jedoch bereits heute.



In Florida treffen sich die besten Golfer zum höchstdotierten Golf-Wettbewerb der Welt, den "The Players Championsship", dem inoffiziell fünften Masters-Turnier.