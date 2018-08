Sky überträgt den Supercup der Stadtrivalen

In Tallinn treffen heute im UEFA Supercup mit Real Madrid und Atlético Madrid als Gewinner der UEFA Champions League und der UEFA Europa League erstmals zwei Stadtrivalen aufeinander.



Die Begegnung in Tallinn ist zudem das vierte spanische Duell in den vergangenen fünf Spielzeiten. Der Pokal wird dann zum neunten Mal in den vergangenen zehn Jahren nach Spanien gehen.