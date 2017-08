Sky überträgt täglich ATP-Turnier aus Cincinnati

Vor den US Open steht in dieser Woche der letzte Test auf dem Programm. In Cincinnati findet das siebte Masters-Turnier der Saison statt. Mit den Turniersiegen in Washington D.C. und Montréal ist Alexander Zverev Mann der Stunde.



Zverev kämpft sich mit seinem zweiten Masters-Sieg seiner Karriere auf Platz 7 der Weltrangliste vor und dürfte damit die Qualifikation für die ATP World Tour Finals im November in London sicher haben. Meldungen zu diesem Thema

Reichweitenstarker Sonntag für Sky Sport News HD

Sky startet in neue Saison des DFB-Pokals

Sky jetzt mit eigenem Sport-Angebot in der Schweiz

Mit dabei sind in Cincinnati auch Roger Federer und Rafael Nadal. Da Andy Murray verletzungsbedingt passen muss, wird einer von beiden nach dem Turnier auf Platz 1 der Weltrangliste sein.



Ab Montagabend 17.00 Uhr berichtet Sky täglich live und exklusiv vom Masters-Turnier. Kommentatoren des Turniers sind Marcel Meinert, Marc Hindelang, Adrian Grosser und Christina Graf.