Sky und DAZN: Aufteilung der Champions League ab Sommer geklärt

Die Zeit der Champions League im Free-TV ist mit dem Ende dieser Saison abgelaufen. Künftig übertragen Sky und DAZN ausschließlich gegen Bezahlung. Nun wurden die Spiele untereinander aufgeteilt.



Mehr Spiele bei DAZN, die mit deutscher Beteiligung hauptsächlich bei Sky: Die Champions League wird nach dem Aus des ZDF von der kommenden Saison an nach einem schwer verständlichen Schlüssel aufgeteilt. Den hat der Pay-TV-Sender Sky nun erstmals auf seiner Internetseite öffentlich gemacht, wie die dpa und der "Kicker" diesen Mittwochnachmittag berichten.