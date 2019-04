Sky und DAZN zeigen die Viertelfinale der Champions League

Auch nach dem Ausscheiden der deutschen Klubs bietet die UEFA Champions League in dieser Saison noch zahlreiche Fußballabende. Sky und DAZN bleiben natürlich live am Ball.



So stehen heute (9. April) und morgen (10. April) die Viertelfinal-Hinspiele auf dem Plan. Neben allen Partien und allen Toren in der Original Sky Konferenz wird Sky jeweils ein Einzelspiel übertragen. Das zweite Einzelspiel des Abends zeigt DAZN live.