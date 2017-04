Sky und Dazn liefern sich Zweikampf um Champions-League-Rechte

Nicht nur auf dem grünen Rasen sondern auch am grünen Tisch geht der Kampf um die Champions League in die heiße Phase. Nachdem die Vergabe der TV-Rechte aufgrund großer Nachfrage zunächst vertagt wurde, soll die Entscheidung nun unmittelbar bevorstehen.



Kein Jahr ohne Kampf um Übertragungsrechte für Sportveranstaltungen. Nach der deutschen Fußball-Bundesliga ist in diesem Jahr die Champions League im Fokus. Und Analog zum Start des Viertelfinales geht auch der Poker um die Rechte in die Endphase. Dabei kristallisiert sich bei den Pay-TV-Rechten nach Informationen des Sport-Informationsdienstes (SID) ein Zweikampf heraus.