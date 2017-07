Sky und HBO starten Gemeinschaftsprojekt "Tschernobyl"

Die Eventserie "Tschernobyl" ist das erste Projekt in der Partnerschaft von HBO und Sky. Der Fünfteiler basiert auf einer wahren Begebenheit.



Im Frühjahr 2018 sollen die Dreharbeiten für das Serienprojekt "Tschernobyl" starten. Das kündigte der Pay-TV-Sender Sky am 27. Juli an. Gemeinsam mit HBO soll in dem Gemeinschaftswerk die Nuklearkatastrophe vom April 1986 thematisiert werden.