Sky und Mobilcom-Debitel gehen Partnerschaft ein

Mobilcom-Debitel bietet zukünftig Sky-Produkte in seinen Läden an. Von der Allianz könnten im Endeffekt beide Parteien profitieren - der Pay-TV-Sender auf jeden Fall.



Die insgesamt über 500 Shops von Mobilcom-Debitel bedeuten im Grunde nur Vorteile für Sky. Der Pay-TV-Anbieter bietet seine Produkte nun auf einer breiteren Basis an. Die Vereinbarung gilt bereits seit 1. April.