Sky und NBC Universal verlängern Partnerschaft

Die Partnerschaft von Sky und NBC Universal geht in die nächste Runde. Somit sind zahlreiche qualitativ hochwertige Serien und Filme dem Pay-TV-Abonennten auch künftig sicher.



Ein weiteres Mal finden Sky und NBC Universal zueinander. Im Rahmen der mehrjährigen Vereinbarung sicherte sich Sky die Rechte an zahlreichen, qualitativ hochwertigen Serien und Filmen. Inbegriffen sind somit unter anderem Rechte für die Sender des Sky Cinema Pakets sowie für die Sendermarken der NBC Universal International Networks in Deutschland, Österreich, UK und Irland.