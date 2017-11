Sky verbietet Skyworth

Die Sky International AG verbietet der Schweizer SKW den Markennamen Skyworth zu nutzen.



Ein EU-Markengericht hat Sky eine einstweilige Verfügung gewährt, die das Anbieten, die Werbung und die Bewerbung von Fernsehgeräten der Marke Skyworth durch die Beklagte, die Schweizer SKW Skyworth Europe S.A, in der gesamten EU untersagt.