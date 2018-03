Sky verkracht sich mit Servus TV - Aus für Bundesliga

Schlechte Nachrichten für Fußball-Fans: Aufgrund von "starken Differenzen" mit Sky beendet Servus TV die Kooperation mit dem Pay-TV-Angebot. Für die Österreicher bedeutet das: Keine Bundesliga-Spiele mehr im Free-TV.



Da haben sich österreichische Fußball-Fans wohl zu früh über deutsche Bundesliga-Spiele im Free-TV gefreut. Wie dwdl.de berichtet, beendet Servus TV die Partnerschaft mit Sky. Diese sollte dafür sorgen, dass in Deutschlands Nachbarland ausgewählte Begegnungen der Kicker übertragen werden. Gerade einmal zwei Spiele lang habe die Kooperation gehalten.