Sky verlängert Rechte an Golf-Übertragungen

Der Augusta National Golf Club und Sky Deutschland verlängern ihre Partnerschaft. Sky bleiben damit die Exklusivrechte an den Masters erhalten.



Die Masters sind das wohl prestigeträchtigste Golfturnier der Welt. Wie Sky Deutschland bekannt gab, bleiben dem Pay-TV Sender für das Top-Event die Rechte langfristig erhalten. Die Intensivierung der langjährigen Partnerschaft mit dem Augusta National Golf Club umfasst die exklusiven Live-Übertragungsrechte über Satellit und Kabel, IPTV, Web und Mobile in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Den Kampf um das "Green Jacket" verfolgen Kunden also auch von unterwegs aus.