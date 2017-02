Sky verrät weitere Details zu "Xaviers Wunschkonzert Live"

Am Freitag startet auf Sky 1 die neue Musikshow "Xaviers Wunschkonzert Live". Nach den Gästen präsentiert Sky nun die Musikauswahl für diesen Event.



Sänger Xavier Naidoo präsentiert am Freitag um 20.15 Uhr auf dem neuen Entertainmentsender Sky 1 die erste Show der Reihe "Xaviers Wunschkonzert Live" aus seiner Heimatstadt Mannheim. Mit dabei sind die Metal-Queen Doro Pesch, Entertainer Tom Gaebel, Singer-Songwriter Tim Bendzko und Popsänger Laith Al-Deen. Die Künstler müssen sich den Songwünschen der Sky Zuschauer stellen und diese in Begleitung einer Band performen. Am Montag gab Sky nun die Lieder bekannt, aus denen die Zuschauer auswählen können.

Insgesamt 25 Songs stehen dabei zur Auswahl. Darunter finden sich Songs wie "All We Are" von Doro Pesch. Von Laith Al-Deen wird "Alles dreht sich" angeboten, Tim Bendzko steuert "Am seidenen Faden", vom Gastgeber Xavier Naidoo steht unter anderem "Bei meiner Seele" zur Auswahl.



Sky Zuschauer können ihren Musikwunsch auf www.sky.de/xavier einreichen und haben die Chance, dass er live in der Show erfüllt wird. Am Ende der Show wählt das Publikum vor Ort den Gewinnersong. Der Zuschauer, der sich diesen per Live-Schalte in die Show gewünscht hat, hat die Chance ein Wohnzimmerkonzert mit Xavier Naidoo oder einem seiner Gäste zu gewinnen.





Durch die mehrteilige Live-Showproduktion führt neben Xavier Naidoo Sky-Moderatorin Esther Sedlaczek. Die zweite Show ist am 21. April, ebenfalls um 20.15 Uhr auf Sky 1 zu sehen.