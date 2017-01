Sky verschärft Kampf gegen illegale Ausstrahlung

2016 konnte Sky vor Gericht zwei Erfolge gegen die illegale Nutzung seines Angebots feiern. Mit dem Ausbau des Bereichs Fraudmanagement soll nun der Kampf gegen Betrugsfälle intensiviert werden.



Zwar kann Sky Deutschland jährlich seinen Kundenstamm ausbauen, doch die Zahl der Schwarzseher und Betrugsfälle bleibt weiter hoch. Das der Kampf dagegen aus Sicht des Pay-TV-Anbieters nicht umsonst ist, zeigten die beiden Erfolge vor Gericht im vergangenen Jahr. Mit dem Ausbau seines 2016 eingeführten Bereichs Fraudmanagement will Sky sich noch effektiver gegen illegale Ausstrahlungen wehren.