Sky widmet Alien und Predator neuen Sender

Vom 03. bis 16. September zeigt Sky alle Alien, Predator und Alien vs. Predator Filme rund um die Uhr in einem Pop-up Sender. Die Filme sind auch über Sky Go, on Demand und über den Streamingdienst "Sky Ticket" verfügbar.

Zusammengezählt kommen die Filme aus der Alien und der Predator Reihe schon auf ganze neun Filme. Komplettiert durch die Crossover Filme "Alien vs. Predator" eins und zwei zeigt Sky im Pop-up Sender "Sky Cinema Alien vs. Predator HD" demnach elf Filme rund um die Uhr. Meldungen zu diesem Thema

Der Sender ersetzt für den Zeitraum "Sky Cinema Hits". Pünktlich zum Kinostart von "Predator-Upgrade" am 13.08 kann man unter anderem Arnold Schwarzenegger bei seinem Kampf gegen die Monster aus dem All bewundern.



Die zwei ersten "Alien" Filme werden dabei im Director´s Cut gesendet. Alle drei Predator Filme in den ungeschnittenen Versionen. Die Alien Reihe begann 1979, der erste Predator Film stammt von 1987. 2004 kam es zum ersten direkten Zusammentreffen der Kult-Monster.