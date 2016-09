Sky widmet sich in Doku rechtsextremen Fußball-Fans

Welchen Einfluss rechtsextreme Fangruppen in der Bundesliga haben, hat Autor und Filmemacher Klaus Fiedler in seiner Doku "Ultras - unter Druck" dargestellt, die auf Sky Sport ausgestrahlt wurde.



Den wachsenden Einfluss von rechtsextremen Gruppierungen in deutschen Fankurven hat sich der Autor und Filmemacher Klaus Fiedler zum Thema seiner Doku "Ultras - unter Druck" gemacht. Die einstündige Dokumentation wurde in der vergangenen Woche im Zuge der Reihe "Insider" auf Sky Sport ausgestrahlt. Prominente Gesprächspartner wie unter anderem Hans-Joachim Watzke, Sportdirektor bei Borussia Dortmund, oder der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Ralf Jäger, geben im Zuge der Doku ihre Einschätzung zur Entwicklung der Ultra-Szene im Fußball ab.