Sky will sich neu erfinden

Weniger Fußball. Mehr Serien. Weniger Männerprogramm. Mehr Anreize für Frauen. Sky-Chef Carsten Schmidt hat große Pläne.



Wer Sky nicht weiter kennt und den Namen hört, der denkt zu allererst an Fußball. Dann vielleicht noch an Hollywoodblockbuster, aber das war es auch schon. Für alle Nicht-Fußball-Seher ist Sky deshalb kaum reizvoll.