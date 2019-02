Sky wirbt mit Sonderangebot für neueröffnende Sportsbars

Sky hat für gastronomische Betriebe, die kürzlich ihr Geschäft eröffnet haben, ein Sonderangebot.



Damit der neue Laden so richtig brummt, hat Sky Deutschland für alle neueröffneten Sportbars ein Geschenk. Es gibt eine Starter-Box im Wert von 1300 Euro mit einem Gastro-Standardvertrag mit sechsmonatiger Testoption.