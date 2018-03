Sky wünscht sich mehr Konkurrenz für den FC Bayern

Langeweile in der Bundesliga-Meisterfrage und selbst auf weiter Flur kein Konkurrent für die Bayern in Sicht, der dies bald ändern könnte. Sky-Chef Carsten Schmidt scheint das gar nicht zu schmecken.



Der TV-Sender Sky beklagt die herausragende Stellung des FC Bayern München im deutschen Fußball. Sky-Chef Carsten Schmidt (54) sagte im Gespräch mit "Funke Sport": "Wir beobachten seit der Saison 2012/13, dass die Meisterschaft schon Weihnachten vorentschieden ist. Das ist ein Problem."



In dem Interview regte Schmidt darüber hinaus an, über die Verteilung der TV-Gelder nachzudenken. Das Belohnungsprinzip, gute Leistungen aus den Vorjahren finanziell enorm zu honorieren, könne seines Erachtens auch dazu führen, dass der sportliche Wettbewerb unattraktiver würde. Eine Entwicklung, die im europäischen Spitzen-Vereinsfußball allenthalben in mehr oder weniger starker Ausprägung zu beobachten ist.



Schmidt kritisiert auch, dass neben den Bayern kein weiterer deutscher Club mehr in der Champions League vertreten ist: "Wir sehen, dass die Gruppenphase zwar interessant ist, aber die große Bühne betreten die Clubs erst ab Februar. Und da ist aktuell eben nur der FC Bayern dabei."