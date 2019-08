Sky zeigt 14 Stunden Bundesliga live zum Saison-Start

Bundesliga satt zum Saisonstart: Wie gehabt, überträgt Sky auch diese Saison insgesamt 266 Erstliga-Spiele live. Aber es gibt auch ein neues Format im Bundesliga-Œuvre des Pay-TV-Anbieters.



Sky startet am Samstagnachmittag mit der Konferenz in die neue Spielzeit - der Evergreen in der Sky-Berichterstattung aus der Bundesliga feiert diese Saison sein 20. Jubiläum. Es gibt aber auch reichlich Neues zum Auftakt: Frank Buschmann kommentiert am Samstagabend sein erstes Topspiel und Hannes Wolf ist am Sonntag erstmals als Sky Experte im Einsatz, Start von "Wontorra On Tour" mit Hans-Joachim Watzke am Montag.