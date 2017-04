Sky zeigt BVB gegen HSV live im Free-TV

Sky bietet zum 27. Spieltag in der Fußball-Bundesliga ein besonderes Schmankerl an. Das Duell Dortmund gegen Hamburg läuft am Dienstag auch unverschlüsselt auf Sky Sport News HD. Der Sender ist seit Dezember 2016 frei empfangbar.



Zum Auftakt in die englische Woche zeigt Sky Sport News HD den Bundesliga-Klassiker Dortmund gegen den Hamburger SV am 4. April live um 20 Uhr im Free-TV. Die Vorberichterstattung beginnt bereits eine Stunde früher. In dem Spiel geht es für Dortmund um die Champions League und für den HSV gegen den Abstieg. Meldungen zu diesem Thema

Die Partie im Signal-Iduna-Park in Dortmund ist erst das zweite Spiel, das Sky frei empfangbar überträgt. Zu Beginn der Freischaltung übertrug Sky Sport News HD bereits die Begegnung FSV Mainz gegen Bayern München. Eine weitere Free-TV-Ausnahme ist bisher für diese Saison nicht angekündigt. Das Aufeinandertreffen von Dortmund und dem HSV ist also aller Voraussicht nach die letzte Chance der Saison ein Bundesligaspiel im Free-TV zu sehen.



Außer den besagten Spielen auf Sky Sport News HD werden sonst nur die Eröffnungspiele der Hin- und Rückrunde im Ersten frei empfangbar übertragen. Alle weiteren Partien des Spieltags werden wie gewohnt im Pay-TV und auf den kostenpflichtigen mobilen Portalen von Sky zu sehen sein.