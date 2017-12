Sky zeigt "Babylon Berlin" in Ultra-HD

Fans der 20er Jahre-Serie können aktuell auf verschiedene Weise nochmal alle Folgen von "Babylon Berlin" bei Sky sehen. In Ultra-HD-Qualität gezeigt werden die Episoden aber nur von einem bestimmten Angebot des Pay-TV-Senders.



Vom 20. Dezember bis 7. Januar sind auf Sky On Demand nochmal alle Folgen "Babylon Berlin" zu sehen. Das Besondere dabei: Die Bildqualität der 20er-Jahre-Serie wird in Ultra-HD sein.