Sky zeigt Boxkampf Haye vs. Bellew live

Der Kampf der Worte hat heute ein Ende. Am Abend des heutigen 4. März stehen sich in London David Haye und Tony Bellew im Ring gegenüber. Sky zeigt den Kampfabend am 4. März ab 19:00 Uhr live und in HD bei Sky Select.



Schon lange bevor sie in den Ring steigen, teilten David Haye und Tony Bellew die ersten Schläge aus. Im November gerieten die beiden Briten bei der Präsentation ihres Kampfes aneinander. Die Sicherheitskräfte mussten eine Prügelei verhindern. Seitdem attackieren sie sich nicht mehr körperlich sondern verbal. Dabei gehen sie über das normale Maß an Ballyhoo weit hinaus. "Mir ist es Ernst damit, ich kenne keinen Menschen, den ich weniger leiden kann. Ich mag den Typen wirklich nicht und alles, wofür er steht", erklärt der "Hayemaker" die hasserfüllte Auseinandersetzung.



Haye stört sich vor allem an Bellews Hollywood-Karriere. Der 32-Jährige spielt in dem Film "Creed – Rocky’s Legacy" mit Sylvester Stallone mit. "Er denkt wohl, er sei immer noch am Set von Creed und es gibt für ihn ein Happy End wie bei Rocky", sagt Haye, "aber am 4. März werde ich dafür sorgen, dass die Realität auf ihn einstürzt."