Sky zeigt Dortmunder Champions-League-Auftritt in UHD

Einen Spieltag vor Ende der Vorrunde stehen bereits zwei deutsche Teams im Achtelfinale. Von diesen Vertretern ist Borussia Dortmund schon am Dienstag im Einsatz, Bayer Leverkusen muss dagegen noch um den Einzug in die nächste Runde kämpfen. Beide Spiele können Fußball-Fans exklusiv bei Sky verfolgen.