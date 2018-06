Sky zeigt Gillian Flynns "Sharp Objects" als Serie

Die Miniserien-Adaption des Romans "Sharp Objects" läuft schon bald bei Sky Atlantic HD. Damit ist es nach "Gone Girl" schon der zweite Bestseller, der von Autorin Gillian Flynn verfilmt wird.



Die neue HBO-Miniserie "Sharp Objects" ist die Verfilmung des gleichnamigen Bestellers von Gillian Flynn. Auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand können Nutzer die neuen Folgen in der Originalfassung ab der Nacht vom 8. auf den 9. Juli parallel zur US-Ausstrahlung abrufen. Auf Deutsch oder Englisch gibt es die Episoden ab 30. August auf Sky Atlantic HD.