Sky zeigt Grand Prix von Singapur live

Am Wochenende bietet Sky ein vielfältiges Programm rund um das Formel-1-Rennen und wird insgesamt knapp 12 Stunden live in HD und ohne Werbeunterbrechungen senden.



Charles Leclerc legte nach der Sommerpause zwei Siege für Ferrari hin und übt damit noch mehr Druck auf Sebastian Vettel aus. Der Vierfach-Weltmeister wittert seine nächste Chance auf den ersten Saisonsieg in Singapur, wo er bereits zahlreiche Erfolge feierte.