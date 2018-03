Sky zeigt Handball-Bundesliga live

Die Handball-Bundesliga-Spiele Magdeburg gegen Flensburg und Kiel gegen die Rhein-Neckar Löwen werden von Sky im Pay-TV live gezeigt.



Für die Tabellenführer von den Rhein-Neckar Löwen geht es am Samstag (24. März) nach Kiel, um den THW herauszufordern. "Wenn der Rekordmeister seine Chancen auf die erneute Teilnahme an der EHF Champions League wahren will, muss gegen den Titelverteidiger ein Sieg her", kündigt Sky die Begegnung an.

Der Pay-TV-Sender Sky Sport 2 HD zeigt das Match der DKB Handball-Bundesliga ab 17.45 Uhr. Im Anschluss trifft der HC Erlangen beim selben Sender um 20.15 Uhr auf Göppingen. Zuvor begegnet am Donnerstag der SC Magdeburg in der GETEC Arena der SG Flensburg-Handewit.



Der fünftplatzierte Verein der Bundesliga empfängt dabei den Zweitplatzierten. Moderator Jens Westen begrüßt die Zuschauer ab 18.30 Uhr bei Sky Sport 2 HD an diesem Tag. Ebenfalls zu dieser Zeit spielen am Donnerstagabend die Füchse Berlin gegen GWD Minden (Sky Sport 3 HD) und der TBV Lemgo gegen den VfL Gummersbach (Sky Sport 4 HD).



Am Sonntag wird der 26. Spieltag der DKB Handball-Bundesliga zusammengefasst: ab 21.30 Uhr auf Sky Sport News HD.