Sky zeigt Horror-Marathon auf "Sky Cinema Halloween HD"

Anlässlich der Nacht des Grauens zaubert der Pay-TV-Anbieter einen Pop-Up-Sender aus dem Hut. Vom 25. Oktober bis zum 3. wird nicht nur der neuste Teil der "Halloween"-Reihe zu sehen sein, sondern auch moderne Klassiker wie "The Sixth Sense"



Die Tage werden kürzer, die Nächte länger – und so wird statt dem gewohnten "Sky Cinema HD" aus gegebenem Anlass eine Woche lang der Sondersender "Sky Cinema Halloween HD" zu sehen sein.

Dort wird neben Klassikern des Horror-Genres auch frischere Kost feilgeboten: Jamie Lee-Curtis ist in einer weiteren Fortsetzung des John Carpenter-Kultfilms "Halloween" im vergangenen Jahr erneut in die Rolle der Laurie Strode geschlüpft – rund 40 Jahre nach ihrem ersten Auftritt im Orignalfilm. Manches hat sich dabei nicht verändert: Der psychopathische Killer Michael Myers macht sich erneut auf Menschenjagd und verwendet dabei bevorzugt lange Küchenmesser. Der Unterschied diesmal besteht darin, dass Laurie Strode, mittlerweile bereits kauzig-großmütterlich im Auftreten, bestens auf die Rückkehr des Serienmörders vorbereitet ist. Am Freitag dem 25.10. kann das Sky-Publikum das vielleicht letzte Duell der ungleichen Todfeinde auf "Sky Cinema Halloween HD" verfolgen.



Darüber hinaus wird rund um Halloween und Allerheiligen ausreichend Grusel-Stoff nachgereicht: Der moderne Klassiker "The Sixth Sense" mit Bruce Willis wird ebenso zu sehen sein, wie aktuellere Titel – "Slender Man", "Insidious" oder "The Nun" sind auch Teil des Horror-Marathons.



Eine detaillierte Übersicht bietet Sky auf seiner Homepage an.