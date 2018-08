Sky zeigt "House of Cards" parallel zu Netflix ab 2. November

Die US-Serie "House of Cards" geht im Spätherbst in die letzte Runde.



Netflix startet die finale sechste Staffel am 2. November. In Deutschland ist sie bei Sky Atlantic HD zu sehen. "Ebenfalls ab dem 2. November und nicht nur in der Originalversion, sondern gleich auch in einer synchronisierten Fassung", sagte ein Sprecher von Sky Deutschland am Mittwoch.