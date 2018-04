Sky zeigt Krimidrama-Serie von J. K. Rowling

Sky zeigt ab dem 17. Mai die BBC-Serienverfilmung der dreiteiligen Romanreihe "Strike" von Robert Galbraith, einem Pseudonym der Erfolgsautorin J. K. Rowling.



Im Londoner Milieu schlägt sich Cormoran Strike, der im Krieg ein Bein verloren hat, als Privatdetektiv durch. Nach seiner Verletzung in Afghanistan versucht er in seinem Büro in der Londoner Denmark Street Fuß zu fassen.