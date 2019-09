Sky zeigt SciFi-Superheldenserie "Watchmen" exklusiv

Basierend auf dem von Kritikern gepriesenen Kino-Langfilm und der US-Graphic Novel bringt HBO die "Watchmen" im Herbst als Serie zurück – Sky zeigt diese in Deutschland kurz nach US-Start exklusiv.



Der Schauplatz von Damen Lindelofs Serienadaption von Watchmen spielt circa dreißig Jahre nach den Ereignissen der Graphic Novel von Alan Moore und Dave Gibbons und die meisten der bekannten Charactere sind entweder tot oder halten sich im Untergrund. Neue Charaktere treten dafür auf den Plan und sie alle sind in einer vielschichtigen Geschichte verstrickt.