Sky zeigt Sonderprogrammierung zur Oscar-Verleihung

Der Pop-up Sender "Sky Cinema Awards" zeigt 57 oscarprämierte Hits. Darunter die großen Gewinner des letzten Jahres.



Oscarprämierte Filme von früh bis spät: Sky Cinema Hits bereitet seine Zuschauer mit einer Sonderprogrammierung auf die Verleihung des diesjährigen Academy Awards vor. An zehn Tagen laufen nächsten Monat ausschließlich oscarprämierte Filme. Darunter auch Preisträger des letzten Jahres wie den vierfachen Gewinner "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers".