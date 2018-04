Sky zeigt Tennis aus Monte Carlo

Die Jagd auf den Sandplatzkönig Rafael Nadal ist eröffnet. Der Spanier versucht in Monte Carlo den Status als Nummer eins der Welt und seinen Titel vom letzten Jahr zu verteidigen.



Vom heutigen Montag an bis zum Finale am Sonntag berichtet Sky vom traditionsreichen ATP-Sandplatz-Turnier aus Monte Carlo. Mit von der Partie im Fürstentum ist die Crème de la Crème der besten Tennisspieler der Welt.