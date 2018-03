Sky zeigt Titelkämpfe der EHF Champions League live

Sie alle wollen den Titel: Kiel, Flensburg und die Rhein-Neckar Löwen schmeißen die Handbälle durch die Hallen zum Auftakt der K.O.-Runde in der EHF Champions League. Pay-TV-Kanal Sky überträgt die Achtelfinal-Hinspiele der drei deutschen Vereine live.



Der Mittwoch und Samstag stehen bei Sky ganz im Zeichen des Handballes. Genauer gesagt der Achtelfinal-Hinspiele der EHF Champions League. Diese überträgt der Bezahlsender live und exklusiv. Zu sehen sein werden für die Zuschauer die Begegnungen der drei deutschen Vereine.