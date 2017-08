Sky zeigt "Twin Peaks"-Folge eine Woche zu früh

Sky hat am Morgen aufmerksamen Fans der Serie "Twin Peaks" unfreiwillig bereits einen Blick in die Zukunft gestattet. Man hat beim Pay-TV-Anbieter schlicht und einfach eine Folge übersprungen.



Sky Deutschland hat die falsche Folge der Mysteryserie "Twin Peaks" gezeigt. Statt Folge 13, die am Sonntagabend in den USA beim Sender Showtime lief, konnten Zuschauer in Deutschland am Montag zeitweise bereits Folge 14 sehen - die aber als 13. Episode gekennzeichnet war. Am späten Vormittag wurde der Stream entfernt.