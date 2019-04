Sky zeigt am Wochenende DHB-Pokal

Diesen Samstag startet die deutschen Top-Handball-Mannschaften ihre Mission um den Titel. Wer wird Nachfolger der Rhein-Neckar Löwen und sichert sich den DHB Pokal 2019?



Ab dem kommenden Wochenende geht es im deutschen Handball um Titel und der Nachfolger der Rhein-Neckar Löwen wird gesucht, die sich 2018 erstmalig den DHB-Pokalsieg sicherten.

Drei der vier Teilnehmer haben diesen Titel bereits gewonnen: THW Kiel ist Rekordträger mit zehn Pokalsiegen, SC Magdeburg errang den Titel zweimal und die Füchse aus Berlin einmal. Nach dem ersten Finaleinzug im vergangenen Jahr hofft Hannover-Burgdorf auf den ersten Pokalgewinn beim diesjährigen REWE Final Four, das erneut in der Hamburger Barclaycard Arena ausgetragen wird.



Sky überträgt am Samstag und Sonntag alle drei Partien des Saisonhöhepunkts aus der Hansestadt live. Das Halbfinale zwischen THW Kiel und Füchse Berlin zeigt Sky live und exklusiv für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD.



Die Übertragungstermine im Einzelnen:

Samstag

15.30 Uhr: Halbfinale TSV Hannover-Burgdorf - SC Magdeburg live auf Sky Sport 1 HD

18 Uhr: Halbfinale THW Kiel - Füchse Berlin auf Sky Sport News HD