Sky zeigt das älteste Golfturnier der Welt live

Zum 147. Mal werden bei "The Open" die Golfschläger geschwungen. Auf der Grünfläche mit dabei ist Sky und überträgt live, wenn Tiger Woods, Martin Kaymer und Bernhard Langer den Kampf um den Titel angehen.



Insgesamt knapp 40 Stunden berichtet Sky von Donnerstag bis Sonntag live vom dritten Major des Golfjahres. Der Championship Course des Carnoustie Golf Links macht das schottische Angus zum Mekka für die Golf-Elite.